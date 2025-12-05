El encendido de luces da la bienvenida a la Navidad en Guijuelo
A la par se ha inaugurado un Belén compuesto por mil piezas que podrá visitarse hasta el 7 de enero en el hall del Ayuntamiento
Guijuelo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces que ha tenido lugar en la tarde de este viernes, junto a la inauguración del Belén creado por el guijuelense Rafael Martín Carrasco y compuesto por mil piezas.
El encendido oficial, que se ha producido en la plaza mayor, ha contado con un gran número de vecinos que se han acercado hasta el lugar para no perderse uno de los días marcados en el calendario de los guijuelenses. Ha sido el alcalde, Roberto Martín, quien ha procedido al encendido, mientras que los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Guijuelo han ofrecido un recital navideño en la plaza.
Entre los elementos decorativos más destacados, el Consistorio señala el árbol de Navidad de la plaza mayor, que se suma a las decoraciones en farolas que hay repartidas por todo el pueblo, junto al gran jamón del parking de Filiberto Villalobos.
El Belén que se ha inaugurado este viernes permanecerá en el hall del Ayuntamiento y podrá visitarse hasta el 7 de enero.
