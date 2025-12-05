El encendido de luces da la bienvenida a la Navidad en Guijuelo

Guijuelo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces que ha tenido lugar en la tarde de este viernes, junto a la inauguración del Belén creado por el guijuelense Rafael Martín Carrasco y compuesto por mil piezas.

El encendido oficial, que se ha producido en la plaza mayor, ha contado con un gran número de vecinos que se han acercado hasta el lugar para no perderse uno de los días marcados en el calendario de los guijuelenses. Ha sido el alcalde, Roberto Martín, quien ha procedido al encendido, mientras que los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Guijuelo han ofrecido un recital navideño en la plaza.

Encendido de las luces de Navidad en Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

Encendido de las luces de Navidad de Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

Entre los elementos decorativos más destacados, el Consistorio señala el árbol de Navidad de la plaza mayor, que se suma a las decoraciones en farolas que hay repartidas por todo el pueblo, junto al gran jamón del parking de Filiberto Villalobos.

Belén de Guijuelo, obra de Rafael Martín Carrasco | Ayuntamiento de Guijuelo

El Belén que se ha inaugurado este viernes permanecerá en el hall del Ayuntamiento y podrá visitarse hasta el 7 de enero.