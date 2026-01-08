Enero llega cargado de actividades culturales en Guijuelo

Enero ha comenzado en Guijuelo con propuestas relacionadas con la llegada de sus Majestades de Oriente y continúa con la presentación del Reto Lector 2026, el inicio de la preparación del Carnaval y las invernales de la Ludoteca.

La formación será clave también este mes con diferentes propuestas como ‘Primeros pasos con el ordenador’, para mayores de 18 años, la nueva sesión de La Hora del Cuento, talleres de escritura para los jóvenes del IES y el resto de público joven y adulto de Guijuelo, el primer QTC del año en Radio Guijuelo con Miguel Alcantud, además de la semana de sensibilización por el Día Internacional de la No Violencia y la Paz.