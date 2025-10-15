Los escolares del Filiberto Villalobos de Guijuelo aprenden seguridad vial de forma práctica

Mirar antes de cruzar, respetar la señal de Stop o circular correctamente por una rotonda son algunas de las normas básicas que los alumnos del colegio Filiberto Villalobos han puesto en práctica durante la jornada de este miércoles en una clase especial de Educación Vial.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Policía Local, se desarrollará durante tres días y está dirigida al alumnado de Infantil y Primaria. A lo largo de estas sesiones, los menores aprenden de forma lúdica y participativa a moverse con seguridad por la vía pública, acompañados por el Agente Tutor y otros dos agentes de la Policía Local.

Al finalizar la clase práctica, cada estudiante recibe un simbólico ‘carnet de conducir’ o una pegatina reflectante que brilla en la oscuridad, como reconocimiento a su participación y aprendizaje.

La concejala de Educación, Sara García, no ha querido perderse esta iniciativa y ha visitado el centro para acompañar a los escolares durante su formación, destacando la importancia de inculcar desde edades tempranas hábitos responsables en materia de seguridad vial.