El escritor Jorge Díaz será el pregonero de la 40 edición de la Matanza Típica de Guijuelo

El escritor Jorge Díaz, ganador del Premio Planeta en el 2001, será el pregonero de la 40 edición de la Matanza Típica de Guijuelo que dará comienzo el 6 de febrero y se extenderá hasta el 1 de marzo.

El alcalde, Roberto Martín, ha hecho la presentación en Fitur en la mañana de este viernes, indicando que en la jornada del día 6 será el pregón y el 7 se llevará a cabo la primera jornada matancera dedicada al gremio chacinero. El 14 de febrero tendrá lugar una jornada que conjugará la tradición, con el carnaval y el día de los enamorados. El sábado 21 de febrero tendrá lugar la matanza nocturna, que vendrá acompañada de la Fiesta de la Pesada, mientras que al día siguiente se realizará la Fiesta del Mondongo en la plaza Mayor. Y el último fin de semana, el del 27 al 29 de febrero, se inaugurará la VIII feria gastronómica en la plaza Mayor.

El último sábado de la matanza contará con los arrieros de Acasan y paralelamente se llevará a cabo el XXVIII Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo y el cierre de la programación con la Fiesta del Mondongo.

En cada una de las cuatro jornadas matanceras, como es tradicional, los responsables de la organización nombrarán Matanceros de Honor a personalidades.