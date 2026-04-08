El escritor Jorge Laguna conquista el ‘Reto del Jamón’ en Guijuelo

Este miércoles, la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Municipal de Guijuelo ha acogido una nueva edición del certamen QTC Reto del Jamón. En esta ocasión, el escritor Jorge Laguna ha sido el protagonista de la jornada al recibir el premio oficial tras completar con éxito este original desafío literario que vincula la creación narrativa con la cultura local del municipio salmantino.

El reconocimiento a Laguna nace del compromiso del autor con la identidad de la zona en su producción más reciente. En las páginas de su última novela, titulada ‘La sangre de la malvasía’, los lectores podrán encontrar un homenaje directo a la localidad mediante la inclusión de un personaje natural de Guijuelo y diversas menciones al emblemático jamón de la tierra, integrando así la esencia del municipio en el corazón de su trama.

Jorge Laguna se incorpora a un selecto grupo de escritores que ya han superado el Reto del Jamón en ediciones anteriores. De esta manera, su nombre se suma a una lista de prestigio en la que ya figuran autores de la talla de Ángel Banzas, Gonzalo Giner, Toni Monserrat y Mario Escobar, además de Francisco Toledo Lobo y Saúl Martín, quienes también han dejado su impronta en esta iniciativa cultural.