Los escritores Jorge Díaz y Ángela Banzas, José Ortega Cano o el periodista Nacho Abad, matanceros de Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo ha hecho público el cartel completo de la 40 edición de las jornadas de Matanza de la villa que arrancarán este viernes con el pregón del escritor y ganador de un premio Planeta, Jorge Díaz. Durante cuatro fines de semana tradición, cultura, música, espectáculo y gastronomía se darán cita en la villa.

El primer acto oficial de estas jornadas matanceras tendrá lugar con la inauguración el viernes de la exposición ‘La memoria de la luz’, a cargo de Diamantina Sánchez, en el hall del Ayuntamiento y que podrá visitarse durante todo febrero. La apertura oficial tendrá lugar con la lectura del pregón a cargo de Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola en un acto en el que participará el grupo folclórico El Torreón.

El sábado 7 de febrero tendrá lugar la primera matanza. En la plaza de Castilla y León se revivirá el proceso del despiezado del cerdo a cargo de los matarifes. Los matanceros de honor serán el propio Jorge Díaz, Ricardo Arambarri, CEO de Vintae, Salva Ballesta, presidente de Leyendas de España, exfutbolista y entrenador español y el exfutbolista y entrenador y Patxi Salinas, serán nombrados Matanceros de Honor en Guijuelo. El periodista Juan Gato será el maestro de ceremonias.

La degustación de la matanza con fines solidarios tendrá lugar a las 13.30 horas y también habrá una comida de matanza.

El sábado 14 de febrero, dentro de la celebración de la jornada de la matanza de Carnaval, serán nombrados Matanceros de Honor: el periodista, Nacho Abad, el director general de la marca Serafina de la IGP de Sobao Pasiego, Adolfo Gómez, también el torero Borja Jiménez, el traumatólogo y cirujano ortopédico, Manuel Leyes, el doctor en fisioterapia de la USAL, José Luis Sánchez y el torero retirado, José Ortega Cano.

Programa de matanza típica de Guijuelo

El fin de semana del 21 de febrero se celebrará el encuentro de tamborileros ‘Alberto Vela’ y la matanza nocturna dedicada a la hostelería en la que Cristian y Jonatan Ojeda, de Casa El Vive, José Ángel y Sergio Rodríguez, de La Fresa, junto a Álvaro Nieto, director de The Objective, serás los Matanceros de Honor de la jornada. Además, el maestro de ceremonias será Javier Gállego y el director de la Matanza, Carlos Santos.

Ese domingo, 22 de febrero se celebrará el primer mondongo en la plaza Mayor, mientras que el segundo será el 1 de marzo, junto a la despedida a Don Cerdo.

Y el último fin de semana, desde el viernes 27 hasta el 1 de marzo, se llevará a cabo la VIII Feria Gastronómica con exposición, degustación y venta de productos típicos, talleres gastronómicos y catas.

Ese sábado día 28, se celebra la Matanza de los Arrieros y el XXVIII Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo con el desfile de carros, el pregón arriero y el nombramiento como Matanceros de Honor a Nacho Sandoval, presidente Cofrade Mayor de la Cofradía del cocido madrileño, Diego García Azpiroz, CEO del grupo Pescaderías Coruñesas, a la periodista María Jamardo y a los escritores, Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025 y a Toni Monserrat.

Las jornadas de la Matanza se completan con las degustaciones de chichas ibéricas solidarias, a favor de la Sociedad Española de Oncología Médica, Seom, los bailes del grupo Folclórico El Torreón, además de la 10ª Ruta de Pinchos de la Matanza en los establecimientos guijuelenses, las jornadas de puertas abiertas en el Museo de la Industria Chacinera, así como las comidas de matanza en los Salones del Pernil Ibérico.