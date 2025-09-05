La Escuela Municipal de Deportes de Guijuelo abre inscripciones con nuevas propuestas para el curso 2025-2026

La Escuela Municipal de Deportes ha presentado las novedades para el curso 2025-2026, que llega cargado de propuestas dirigidas a todas las edades. Entre ellas destaca la puesta en marcha de “Peque Deporte”, una actividad pensada especialmente para los más pequeños que combina juegos, deportes adaptados y disciplinas como fútbol sala, baloncesto, vóley y dinámicas de juego libre tutelado. El objetivo es fomentar la actividad física desde edades tempranas en un entorno divertido y seguro.

Además, ya están abiertas las inscripciones para participar en las distintas disciplinas ofertadas por la Escuela. Hasta el 24 de septiembre, los interesados podrán apuntarse a pickleball, patinaje en línea, diverdeporte, multideporte, baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano. Una amplia variedad que busca dar respuesta tanto a quienes desean iniciarse en la práctica deportiva como a quienes quieren perfeccionar sus habilidades en disciplinas concretas.

Programación de la Escuela de Deportes de Guijuelo | 5

En cuanto a las tarifas, la cuota de inscripción se ha fijado en 60 euros para personas empadronadas en el municipio y en 80 euros para los no empadronados, aplicable en cada una de las disciplinas. Cabe destacar que en el caso de pickleball y patinaje en línea, las condiciones son específicas y no se aplica la misma cuota general.

Con esta nueva programación, la Escuela Municipal de Deportes reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física, el aprendizaje deportivo y la convivencia a través del deporte, consolidándose como un espacio de referencia en la vida social y educativa de la localidad.