Fallece el ex alcalde de Guijuelo, Gerardo González

El ex alcalde de Guijuelo, Gerardo González, ha fallecido a los 95 años según han comunicado desde el Ayuntamiento del que fue regidor. Una pérdida grandísima para el municipio chacinero que llora la muerte del que fuera alcalde de la localidad entre septiembre de 1989 y julio de 1991.

Gerardo fue abogado de profesión, siendo un referente del Partido Socialistas Obrero Español, ocupando diferentes cargos en Salamanca como el de diputado provincial de 1987 a 1991.

El funeral se ha previsto para la tarde de este miércoles, 14 de enero, en la iglesia parroquial de Guijuelo. El equipo de SALAMANCA24HORAS manda un fuerte abrazo a familiares, amigos y conocidos. Descanse en paz.