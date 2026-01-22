La Feria de la Industria Cárnica que acogerá Guijuelo en junio amplía su espacio expositivo

Guijuelo ha dedicado su segunda jornada en Fitur para presentar las novedades de la Feria de la Industria Cárnica (FIC), que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de junio en el recinto ferial del municipio.

El espacio expositivo de la feria será más amplío gracias a la nueva nave construida en sus instalaciones con financiación de la Junta de Castilla y León. Esta ampliación podría acompañarse de más expositores. "El reto para esta nueva edición es contar con un mayor número de profesionales", mantienen fuentes municipales.

Los organizadores de la FIC han señalado que la cita "está prácticamente completa" en estos momentos y su atención se centra en darla a conocer "por todos los medios a su alcance". También están trabajando en una programación paralela y en incorporar un punto de encuentro interactivo para los profesionales.

Romay en el estand de Guijuelo. Fitur | Ayuntamiento de Guijuelo

Aparte de acoger la presentación, el estand de Guijuelo ha continuado atrayendo a visitantes de Fitur. Entre ellos, el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, el periodista Julio Maldonado ‘Maldini’ y Fernando Romay.