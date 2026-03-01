La fiesta del Mondongo pone el broche de oro a los actos matanceros de Guijuelo

Guijuelo ha puesto fin a los actos matanceros de 2026 con la fiesta del Mondongo. Numerosos vecinos y amigos de la comarca se han congregado este domingo en la Plaza Mayor del municipio para presenciar la elaboración de chorizos culares y degustar posteriormente un plato de alubias con ibérico.

Esta es la segunda fiesta del Mondongo que Guijuelo ha celebrado en el último mes. La primera tuvo lugar el pasado 22 de febrero y reunió a 400 personas. Todas ellas disfrutaron de un menú puramente matancero compuesto por caldo, arroz con productos de cerdo y embutidos.

Degustación de patatas en la VIII Feria Gastronómica | Ayuntamiento de Guijuelo

La jornada de este domingo también ha servido para clausurar la VIII Feria Gastronómica. Los asistentes han tenido la oportunidad de probar diversos productos, como licores, aceite virgen extra ecológico de Salamanca, almendras garrapiñadas, patatas y quesos. También de asistir a talleres explicativos, como el de recetas de legumbres ibéricos impartido por David Monaguillo.

Cuatro matanzas de gran éxito

Desfile arriero y matanza típica en Guijuelo | Mateo G.J.

Guijuelo ha celebrado sus famosas matanzas cada sábado desde el 7 de febrero y nombrado a nuevos matanceros de honor. El periodista Nacho Abad, el exfutbolista y entrenador Patxi Salinas y la escritora Ángela Banzas han sido algunos de ellos.

En total han sido cuatro matanzas de gran éxito, con numerosos asistentes y una marcada tradición. La más reciente, la de los arrieros, estuvo protagonizada por el desfile de los mismos, que avanzaron por el corazón del municipio de Guijuelo al son de la gaita y el tamboril. Tampoco faltaron el aguardiente y las perrunillas.