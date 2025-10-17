Un frente común contra el acoso: gran éxito de la charla 'Unidos contra el acoso escolar' en Guijuelo

El Centro Cultural de Guijuelo fue el escenario en la tarde de este viernes de la relevante charla informativa y de concienciación titulada “Unidos contra el acoso escolar”. La iniciativa, impulsada por la Entidad Local Menor de Campillo de Salvatierra, ha logrado convocar un amplio respaldo institucional, contando con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Guijuelo y la Guardia Civil.

El objetivo de la sesión fue ofrecer herramientas y pautas de actuación a familias, educadores y jóvenes para identificar, prevenir y actuar frente a las situaciones de bullying.

La cita contó con la participación de un panel de expertos multidisciplinar:

Margarita Lobato , orientadora del IES Vaguada de la Palma.

Moisés Durán , psicólogo del programa de apoyo a la familia de la Diputación de Salamanca.

Personal especializado de la Guardia Civil.

Los ponentes abordaron el problema desde distintas perspectivas: la psicológica, la educativa y la legal, subrayando la importancia de la detección temprana y la cooperación entre todas las partes de la comunidad para erradicar el acoso en las aulas. La masiva asistencia al evento subraya la preocupación y el compromiso de la ciudadanía de Guijuelo y su entorno en la lucha contra esta problemática social.