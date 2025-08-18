Gran éxito en el encierro infantil de mini bueyes en Guijuelo por sus fiestas

El municipio de Guijuelo, que se encuentra en plenas fiestas, ha continuado con su programación en la jornada de este lunes 18 de agosto, donde el encierro infantil de mini bueyes ha causado furor entre los asistentes. Su recorrido que ha tenido lugar entre la plaza de la Constitución y la plaza de toros se ha visto masificado porque un gran número de ciudadanos que a parte de correr el encierro, se ha dirigido a esta zona con los más pequeños no querido dejar pasar esta oportunidad para poder acariciar y fotografiarse con alguno de los seis animales que este lunes han viajado hasta Guijuelo.

Turbo, Tulipán, Ratón, Flamenco, Banderillas y Cucurucho de TauroTormes han sido los bueyes que han protagonizado estas bonitas carreras en este punto de la provincia, mostrando su docilidad y buen comportamiento con los más pequeños, que también han podido darles de comer. Una tarde anecdótica de la que muy por seguro se han llevado un bonito recuerdo.

Además, durante esta jornada, el Ayuntamiento de Guijuelo, como muestra a través de sus redes sociales, ha ofrecido una jornada puertas abiertas en las atracciones de la feria en el párking del jamón.