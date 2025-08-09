Guardia Civil y Subdelegación de Gobierno coordinan el establecimiento de cientos de vehículos en el embalse de Santa Teresa

Durante la madrugada del viernes 8 al sábado 9 de agosto, varios centenares de vehículos, entre los que se incluyen turismos y autocaravanas y que proceden principalmente de Francia, Bélgica y Portugal, han acampado junto al embalse de Santa Teresa, en el término municipal de Salvatierra de Tormes. Algo que ha pillado a dicho municipio por sorpresa.

El alcalde de Salvatierra, Eusebio García García, ha hablado con Salamanca24Horas para explicar cómo lo han vivido los vecinos y cuál ha sido el proceder. "No habían avisado de que querían acampar aquí", ha asegurado, motivo por el que, en un prinicipio, ha sido caótico, en especial para las carreteras que "colapsaron un poco".

Pero, precisamente por esto, la Guardia Civil se desplazó a la zona enseguida. Eusebio García explica que los agentes llegaron tanto para regular el tráfico de las carreteras antes tanta afluencia, como para ayudar a los recién llegados a asentarse en el sitio con seguridad. A pesar de no haber avisado de sus intenciones con anterioridad, en ningún momento se ha intentado desalojarnos, sino que se ha procedido a instalarlos de forma que fuese seguro para todos.

Asimismo se lo ha explicado también al alcalde de Salvatierra la subdelegada del Gobierno, Rosa López. "Ella tampoco sabía nada, pero ahora han podido saber que los campistas se irán escalonadamente de aquí al martes", dice Eusebio García, en referencia a las previsiones de que estos turistas permanezcan en Salamanca tan solo unos días, puesto que "estos grupos se van moviendo, de aquí se irán a otro sitio".

Para el alcalde del municipio, además de que se garantice la seguridad de todos (algo de lo que están pendientes tanto Guardia Civil como Subdelegación; "incluso han avisado a buzos, que con este calor, puede haber la tentación de entrar al agua y para que no haya sustos", cuenta), lo más importante es que "todo quede limpio y recogido", algo que también supervisarán los agentes desplegados en la zona.