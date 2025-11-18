Sigue la ‘Guerra del Ibérico’: Agricultura impide a las comunidades alegar contra los cambios en la DOP Guijuelo

La denominada ‘Guerra del Ibérico’ que enfrenta a la DOP Guijuelo con Los Pedroches, Jabugo y Dehesa de Extremadura se mantiene en todo lo alto. Tras la negativa del Ministerio de Agricultura a imponer una suspensión cautelar que impidiera a la DO empezar a comercializar jamones certificados de sólo el 50 por ciento de raza ibérica, ahora ha negado a las comunidades autónomas la opción de alegar en contra de este cambio, según ha informado El Confidencial.

Cabe recordar que la DOP Guijuelo solicitó la Ministerio de Agricultura modificar el pliego de condiciones de la certificación del ibérico para poder certificar jamones con un mínimo de un 50 por ciento de raza ibérica. Hasta ahora, la DOP Guijuelo solo certificaba jamones con un mínimo del 75 por ciento. Una decisión que le ha enfrentado con el resto de las DOP de ibérico de España que consideran que la tendencia debería ser la contraria, incrementar cada vez más el porcentaje de ibérico con el fin de distinguirse y buscar la excelencia. Sin embargo, la DOP de Guijuelo ha optado, por lo contrario, por reducir el porcentaje y, por tanto, la calidad del jamón certificado. Una reducción que permitirá incrementar la producción ya que el cerdo duroc tiene menos costes de producción y crece más rápido.

Ante esta situación, las tres DOP presentaron un recurso contra la modificación del pliego y una suspensión cautelar, que fue denegada. A espera de que se resuelva el recurso, comunidades como Extremadura han solicitado al Ministerio que les permita alegar contra esta decisión, al igual que en otros procesos de otras DOP en España. Una petición que ha sido denegada por el Ministerio.

Tras esto, queda esperar que Agricultura resuelva el recurso interpuesto por las tres denominaciones que están dispuestas a ir al juzgado para evitar el cambio en Guijuelo, que aseguran perjudicará el prestigio de todas ellas.