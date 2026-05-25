Guijo de Ávila, sin agua potable: el PSOE denuncia el abandono institucional

Abastecimiento de agua potable con un depósito en Guijo de Ávila

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, y la alcaldesa de Guijo de Ávila, Carmen Briz, han denunciado la grave situación que vive el municipio tras declararse el agua no apta para beber ni cocinar.

Sanidad comunicó al Ayuntamiento que el agua solo puede usarse para higiene y limpieza. El Consistorio ha tenido que actuar de urgencia para abastecer de agua potable a los vecinos.

Desde el PSOE critican que el Ayuntamiento esté “solo” ante esta crisis. También denuncian la falta de respuesta de la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

El problema empeora en verano, donde el municipio acoge campamentos y necesita más suministro de agua. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que instalar depósitos adicionales.

David Serrada asegura que el origen de la contaminación no está en la red municipal, sino en la mancomunidad. Considera “inadmisible” que un pequeño pueblo asuma solo todos los costes y responsabilidades.

El líder socialista reclama medidas “urgentes e inmediatas” para garantizar agua potable y evitar que la situación se repita en otros pueblos salmantinos.