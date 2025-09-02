Guijuelo abre la inscripción para la ludoteca el 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Guijuelo ha anunciado el inicio del periodo de inscripción para las actividades de la Ludoteca Municipal de Guijuelo ‘Ludoguay’ para el curso 25-26. La fecha en la que los interesados podrán inscribirse comenzará el lunes, 8 de septiembre. Las propuestas están destinadas a niños de 1º de Infantil a 6º de Primaria y se desarrollarán de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00h, con flexibilidad de horario.

El coste para todos los días de la semana es de 40€ al mes para empadronados y 60€ para no empadronados, mientras que, si los niños acuden dos días a la semana, el precio será de 20€/mes para los empadronados y 40€ abonarán los no empadronados. Además, continúa el servicio ‘solo en casa’, sólo para socios, que consiste en poder asistir a la Ludoteca alguno de los días en los que el socio no está inscrito, en momento puntuales y siempre que el aforo lo permita. Este servicio tiene un coste de 5€ por día.

Los días de vacaciones y no lectivos el centro abrirá de 10 a 14 horas.