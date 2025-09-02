Guijuelo abre la inscripción para la ludoteca el 8 de septiembre

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes por las tardes

Cartel ludoteca Guijuelo
Cartel ludoteca Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo ha anunciado el inicio del periodo de inscripción para las actividades de la Ludoteca Municipal de Guijuelo ‘Ludoguay’ para el curso 25-26. La fecha en la que los interesados podrán inscribirse comenzará el lunes, 8 de septiembre. Las propuestas están destinadas a niños de 1º de Infantil a 6º de Primaria y se desarrollarán de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00h, con flexibilidad de horario.

El coste para todos los días de la semana es de 40€ al mes para empadronados y 60€ para no empadronados, mientras que, si los niños acuden dos días a la semana, el precio será de 20€/mes para los empadronados y 40€ abonarán los no empadronados. Además, continúa el servicio ‘solo en casa’, sólo para socios, que consiste en poder asistir a la Ludoteca alguno de los días en los que el socio no está inscrito, en momento puntuales y siempre que el aforo lo permita. Este servicio tiene un coste de 5€ por día.

Los días de vacaciones y no lectivos el centro abrirá de 10 a 14 horas.

También te puede interesar

Lo último

stats