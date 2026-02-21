Guijuelo acoge el encuentro de tamborileros en honor a Alberto Vela

Guijuelo ha sido, en la mañana de este sábado, escenario un año más del encuentro de tamborileros en homenaje a Alberto Vela.

El evento, que ha tenido lugar en la plaza de Julián Coca, ha aunado a numerosos asistentes entre ellos, el alcalde, Roberto Martín, y la concejala de Juventud, Sara García.

Más de una decena de tamborileros han acudido a la cita, todos ellos procedentes de diferentes puntos de la geografía salmantina y Cáceres.

Los participantes han interpretado diferentes piezas tradiciones del folcrore acompañados de bailes típicos en una mañana soleada.