Guijuelo acoge la exposición ‘La memoria de la luz’ dentro de las jornadas de la Matanza Típica

Dentro de la XL edición de las jornadas de la Matanza Típica, Guijuelo inaugura la muestra ‘La memoria de la luz’, de la artista Diamantina Sánchez, instalada en el Hall del Ayuntamiento.

La inauguración tuvo lugar esta tarde con la presencia del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y la propia autora, que presentó al público su trabajo artístico, permitiendo a los visitantes disfrutar de una propuesta que combina tradición y creatividad.

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de febrero, ofreciendo a vecinos y visitantes una mirada única dentro de las actividades culturales que acompañan a las jornadas matancera.