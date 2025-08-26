Guijuelo acoge una exposición única de maillots de La Vuelta

Coincidiendo con la celebración de la Vuelta a España 2025 y con la llegada de la meta de la etapa 19 a Guijuelo el próximo viernes 12 de septiembre, el hall del Ayuntamiento se convierte desde hoy en escenario de una exposición singular dedicada al ciclismo. La muestra, impulsada por David Jersey Cycling y compuesta por 65 maillots, permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre.

La exposición fue inaugurada por el concejal Jaime Elena y recoge una selección de la extensa colección particular de David Martín, que supera las 700 piezas. Los visitantes podrán disfrutar de maillots que abarcan desde la década de los 70 hasta la última edición de La Vuelta, celebrada en 2024, lo que convierte la propuesta en un recorrido histórico por una de las grandes competiciones ciclistas del mundo.

Entre las camisetas expuestas destacan algunas que pertenecieron a vencedores emblemáticos de la ronda española, así como otras que representan momentos icónicos y simbólicos de la carrera. Esta iniciativa no solo ofrece un homenaje al ciclismo y a La Vuelta, sino que también enriquece la programación cultural y deportiva del municipio en un año especialmente señalado.

Cabe recordar que en julio de 2024, David Martín ya acercó a Guijuelo parte de su colección con una exposición dedicada en aquella ocasión al Tour de Francia, que fue muy bien recibida por vecinos y aficionados.

Con esta nueva muestra, Guijuelo refuerza su papel como punto de encuentro para los amantes del ciclismo en vísperas de vivir una jornada histórica con la llegada de La Vuelta.