Guijuelo acoge una jornada de trabajo de la Policía Local de la provincia

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha recibido este sábado a los jefes y mandos de la Policía Local de distintos municipios de la provincia de Salamanca, que se han reunido en la localidad para celebrar una mesa de trabajo.

La jornada comenzó en el salón de Plenos del Ayuntamiento guijuelense y contó con la participación de representantes policiales procedentes de Peñaranda, Salamanca, Santa Marta, Alba de Tormes, Terradillos, Carbajosa y Ciudad Rodrigo. Durante el encuentro, los asistentes abordaron diversos temas laborales y personales relacionados con las plantillas de cada municipio.

Además de las sesiones de trabajo, los participantes visitaron el Museo de la Industria Chacinera de Guijuelo y compartieron una comida conjunta, fomentando así el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la colaboración entre los distintos cuerpos de policía locales de la provincia.