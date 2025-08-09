Guijuelo acoge un tradicional campeonato de calva y rana

El sábado 9 de agosto, Guijuelo se vestirá de gala para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas: el Campeonato de Calva y Rana. El evento, que tendrá lugar a las 10:30h en las Pistas Municipales (anexas a la antigua estación de tren), promete una jornada de competición, camaradería y, sobre todo, premios con un fuerte arraigo a la tierra.

La inscripción, que tiene un coste de 6€ por jugador para participar en cualquiera de las dos modalidades, dará acceso a un emocionante torneo organizado por el Club Calva de Guijuelo y el Club Calva El Torreón, en colaboración con el Ayuntamiento de Guijuelo. Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su destreza en estos deportes milenarios, que forman parte de la cultura popular de la región.

El campeonato de calva se dividirá en tres categorías (1ª, 2ª y 3ª), y en cada una de ellas se premiará a los seis primeros clasificados. Los premios son todo un escaparate de la gastronomía local, destacando una Paleta Ibérica para el primer puesto, un Lomo Ibérico para el segundo, y Chorizos y Salchichones Ibéricos para el resto de ganadores. Para el torneo de rana, también habrá premios para los diez primeros clasificados. Además, al finalizar la competición, se ofrecerá un aperitivo para todos los asistentes, un momento perfecto para compartir anécdotas de la jornada y disfrutar de la compañía.

El evento cuenta con el apoyo de numerosas empresas locales, cuyos logos se muestran en el cartel, lo que subraya la importancia de este tipo de competiciones para la vida social y económica de Guijuelo. Con este campeonato, la localidad reafirma su compromiso con el mantenimiento de sus tradiciones y ofrece a sus vecinos y visitantes una atractiva actividad para disfrutar del fin de semana festivo.