Guijuelo acogerá el I Duatlón Sprint el sábado 28 de marzo

Guijuelo celebrará el próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 17:30 horas, el I Duatlón Sprint de Guijuelo, una prueba deportiva que recorrerá las calles del municipio y de la Entidad Local Menor de Campillo de Salvatierra y que reunirá a deportistas de toda la comunidad.

El evento está organizado por la Federación de Triatlón de Castilla y León, el Club Deportivo Roberto Ramos y el Ayuntamiento de Guijuelo, consolidando así la apuesta del municipio por el deporte y las competiciones al aire libre.

La prueba consta de un recorrido exigente y dinámico: 5 kilómetros de carrera a pie, seguidos de 20 kilómetros en bicicleta, para finalizar con otros 2,5 kilómetros a pie.

El duatlón fue presentado oficialmente este miércoles en el stand del Ayuntamiento de Guijuelo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en un acto que contó con la presencia del concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, quien destacó la importancia de este tipo de eventos para la promoción deportiva y turística de la localidad.

Las personas interesadas en participar pueden consultar toda la información y formalizar su inscripción a través de la página web triatloncastillayleon.com.