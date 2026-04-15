Guijuelo acogerá en junio el Festival Solo Ibérico con música rock y gastronomía

Guijuelo se convertirá los días 26 y 27 de junio en un punto de referencia para los amantes del rock y la gastronomía con la celebración de la primera edición del festival Solo Ibérico.

El evento tendrá lugar en la plaza de toros del municipio y contará con actuaciones de grupos como Pedrá, un tributo a Extremoduro, además de un homenaje a Estopa y las bandas Vandidos y Otro gallo cantaría.

Además de la música en directo, el festival ofrecerá una propuesta gastronómica con foodtrucks, barra de bebidas y otras actividades complementarias.

La organización ha avanzado que el cartel se ampliará próximamente con nuevos artistas, así como la publicación de los horarios de las actuaciones.

Las entradas tendrán un precio de 13 euros por día, mientras que el abono para todo el festival costará 21 euros y podrá adquirirse a través de la página web oficial del evento.