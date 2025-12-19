Guijuelo acogerá por primera vez un canicross

El Ayuntamiento de Guijuelo ha anunciado la celebración del primer canicross en la localidad chacinera. Tendrá lugar el domingo 25 de enero, en el Parque de la Dehesa. Las inscripciones podrán hacerse a partir de este lunes 22 de diciembre a las 12:00h y se prolongarán hasta las 23:59h del 22 de enero, a través de Racetime.

El precio es de 10 euros para la categoría Absoluta, 5 euros para la carrera popular y andarines, mientras que para los infantiles será gratuito. Además, se establece un precio de 5 euros para los acompañantes que acudan a la comida. Los beneficios obtenidos irán destinados a las protectoras que participen en el evento.

La prueba comenzará a las nueve de la mañana con el control veterinario, a las diez, recogida de dorsales, mientras que a las once dará comienzo la carrera Absoluta, a las doce llegará el turno de la carrera popular y andarines y posteriormente la Infantil. A la una y media está prevista la entrega de premios con sorteos para finalizar el día con una exhibición de corte de jamón DOP Guijuelo y comida popular.