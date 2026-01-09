Estas son las actividades para jóvenes diseñadas por el Ayuntamiento de Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado este viernes las propuestas que ha diseñado para el mes de enero en Guijuelo Joven. Unas actividades programadas pensando en los gustos de los jóvenes de la localidad y las demandas que hacen. A lo largo de los próximos días, los jóvenes podrán forman parte de la celebración de los días mundiales de la lógica, el día internacional del abrazo y el de la No Violencia y la Paz.

Las propuestas arrancan en la tarde de este viernes con la actividad 'Respuestas malas’, mientras que este sábado los usuarios del centro estrenan el Quick stop.

A las siguientes semanas llegarán actividades relacionadas con la lógica, retos, y juegos como el Kahoot o el programa televisivo ‘Lo sabe no lo sabe’ o una actividad de orientación por Guijuelo. Además, este mes los socios estrenarán juegos que los Reyes Magos han dejado en el centro.