Guijuelo aplaza la aplicación de la nueva tasa de basura y congela otras cuatro

El Ayuntamiento de Guijuelo ha aprobado el aplazamiento de la aplicación del incremento de la nueva tasa de basuras, al que obliga el Gobierno central a todos los ayuntamientos y lo hizo con los votos a favor del PP, las abstenciones de PSOE y Cs y el voto en contra de Vox. Esta medida queda suspendida en su aplicación para tratar de que la tasa sea lo menos gravosa, poder contar con un estudio lo más justo posible y con la intención de aportar un valor añadido en este nuevo impuesto, que según calificó el alcalde, Roberto Martín, “difícil de comprender y difícil de cumplir objetivamente, para los municipios”.

Por ello, el alcalde afirmó que “el ayuntamiento está tratando de hallar la manera mejor para que la tasa sea lo más justa posible, que no sea muy gravosa para los guijuelenses y que sea lo más objetiva posible, dentro de la dificulta que supone su aplicación”. La intención es poder aprobar el incremento a mediados de diciembre, una vez que se cuente con toda la información de la localidad.

Por su parte, el Ayuntamiento aprobó la congelación del IAE, impuesto de actividades económicas, la Plusvalía, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el ICIO, impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras, además de la tasa de las piscinas e instalaciones deportivas. El resto se actualiza aplicando e, 2,7% correspondiente al IPC. Por último, hay que destacar que las modificaciones en las tasas aprobadas se incorporarán a partir del 1 de