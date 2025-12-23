Guijuelo aprueba el incremento en la tasa de basuras

Sesión extraordinaria en Guijuelo para la aprobación del incremento en la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Guijuelo ha celebrado en la mañana de este martes 23 de diciembre una sesión extraordinaria del pleno en la que se ha aprobado un incremento en la tasa de basuras del 21,61%.

Según los estudios técnicos aportados por el Ayuntamiento, el municipio ingresa por esta tasa unos 724 mil euros que le suponen un gasto de 923 mil euros, razón por la que aseguran tienen que incrementar los ingresos en unos 200 mil euros para adecuarse a las exigencias de la normativa actual.

El incremento de la tasa de basuras ha sido aprobada con los votos a favor de los concejales del partido popular, un voto en contra del concejal del vox y la abstención del psoe.

Sobre la votación, Roberto Martín, alcalde de Guijuelo, ha declarado que "estamos obligados a aplicar, aunque no nos guste. Hemos tratado de ser lo más justos posibles y, si hay algún caso concreto, estamos abiertos a estudiarlos y a ajustarlos, en la medida de lo posible”.