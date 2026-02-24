Guijuelo arranca la Escuela de Madres y Padres

El Ayuntamiento de Guijuelo iniciará la XV edición de la Escuela de Madres y Padres ‘Di sí a mi educación’, que contará con cuatro sesiones durante cuatro lunes del mes de marzo. La propuesta está dirigida a padres, madres y abuelos de niños y jóvenes y como novedad, está abierta a todas las edades.

Se impartirá en el Centro Joven y en la Sala Polivalente del Ayuntamiento de Guijuelo en horario de mañana de 09:30h a 11:30h o en horario de tarde de 19:00h a 21:00h.

El programa será el siguiente: el lunes 2, impartido por María Heredero, neuropsicóloga y psicóloga general sanitaria, se llevará a cabo la sesión formativa, ‘Cerebro en crecimiento, familias en aprendizaje’. El 9 de marzo el tema elegido es ‘Cuando tú te enciendes, su mundo se ilumina’, a cargo de María Rosa Benito, pedagoga y coach especialista en familias. El lunes 16, Carmen Guillén, presidenta de la asociación Bullying y Ciberbullying de Salamanca hablará sobre ‘Escuchar, detectar, actuar: familias frente al acoso’. Por último, el 23 de marzo, el tema será ‘Crianza respetuosa: estilos educativos familiares’, impartido por Vanesa Ramajo, psicóloga REA.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar de manera presencial en el Centro Joven, en el teléfono 923 58 09 04, en el whatsapp 679 210 690 y en el correo electrónico familia@guijuelo.es