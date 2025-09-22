Guijuelo arropa a las personas con alzheimer en el día de su conmemoración

Los actos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer en Guijuelo han contado con la lectura del manifiesto, a cargo de Yolanda Alonso, concejala de Bienestar Social, un acto de conmemoración que se ha llevado a cabo en la plaza Mayor de Guijuelo y que han contado también con la participación de trabajadores municipales, vecinos que se han acercado hasta el centro y los alumnos de 5º y 6 º de Primaria del colegio Miguel de Cervantes.

Este año el texto del manifiesto se ha centrado en los casos cercanos, los del entorno, con nombres propios como los de Patricia, César, Ani… y sus historias, la labor que se realiza desde el Centro de Día para que Guijuelo sea “un pueblo amigo de la demencia”, con programa de actividades saludables y adaptadas a cada etapa de la enfermedad.

“Que el alzheimer no te robe también la dignidad” es el eslogan que se persigue desde los centros que trabajan con nuestros mayores.

El programa se completa con otras propuestas: hasta el 28 los jóvenes de Guijuelo Joven participarán en la iniciativa ‘El árbol de los recuerdos’, en el que también trabajarán los mayores del Centro de Día y los Servicios de Promoción.