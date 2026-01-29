Desfiles, verbenas, teatro y mucha diversión, así será el carnaval en Guijuelo
El Ayuntamiento programa cinco días festivos que arrancarán el viernes 13 de febrero
El programa de propuestas de Carnaval en Guijuelo se iniciará el viernes 13 de febrero con el tradicional desfile de los alumnos y profesores de los centros educativos, que se llevará a cabo a las 12 de la mañana en la plaza Mayor. Ese mismo día por la tarde el grupo de chirigotas vista a los mayores de la localidad y por la noche, en la carpa municipal de la plaza de Julián Coca, habrá una sesión de música con los Djs locales.
El sábado, 14 de febrero, desde las seis y media de la tarde, se celebrará la V Trompetada carnavalesca, con Dj Mon y Piñata Charra. Para esta cita se puede recoger un vale por una trompeta por un donativo de un euro. Seguidamente, se realizará un desfile por las calles de Guijuelo. A las doce de la noche comenzará la actuación de Titanium Show, en la carpa de Julián Coca y paralelamente tendrá lugar el concurso de disfraces con 1.050 euros en premios, a lo que hay que sumar tres jamones y 10 lotes de ibéricos. A las tres y media de la madrugada se entregarán los premios y se sorteará el jamón carnavalesco entre todos los participantes al concurso. La jornada se cerrará con el ‘entierro de la sardina’ con montaditos.
El domingo, a las seis de la tarde en la carpa de la plaza Mayor, se podrá compartir el espectáculo de clown ‘¡Qué disparate!’ del Cirko Psikaario.
El lunes, a las seis de la tarde se llevará a cabo un pasacalle ‘bajo el mar’ por las calles para acabar en la plaza Mayor, que se completará con el reparto de chucherías y con la disco móvil Funko super disco por Kamaru teatro.
Por último, el martes las citas se centran, en primer lugar, por la mañana, desde las once y media, en el juego ‘Memory de Pata Negra’ en la carpa de la plaza Mayor y por la tarde, desde las seis, se ofrecerá el espectáculo musical ‘Mar galáctico’ de Plama Producciones, durante el que se celebrará el concurso infantil de disfraces.
