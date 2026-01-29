Desfiles, verbenas, teatro y mucha diversión, así será el carnaval en Guijuelo

El programa de propuestas de Carnaval en Guijuelo se iniciará el viernes 13 de febrero con el tradicional desfile de los alumnos y profesores de los centros educativos, que se llevará a cabo a las 12 de la mañana en la plaza Mayor. Ese mismo día por la tarde el grupo de chirigotas vista a los mayores de la localidad y por la noche, en la carpa municipal de la plaza de Julián Coca, habrá una sesión de música con los Djs locales.

El sábado, 14 de febrero, desde las seis y media de la tarde, se celebrará la V Trompetada carnavalesca, con Dj Mon y Piñata Charra. Para esta cita se puede recoger un vale por una trompeta por un donativo de un euro. Seguidamente, se realizará un desfile por las calles de Guijuelo. A las doce de la noche comenzará la actuación de Titanium Show, en la carpa de Julián Coca y paralelamente tendrá lugar el concurso de disfraces con 1.050 euros en premios, a lo que hay que sumar tres jamones y 10 lotes de ibéricos. A las tres y media de la madrugada se entregarán los premios y se sorteará el jamón carnavalesco entre todos los participantes al concurso. La jornada se cerrará con el ‘entierro de la sardina’ con montaditos.

El domingo, a las seis de la tarde en la carpa de la plaza Mayor, se podrá compartir el espectáculo de clown ‘¡Qué disparate!’ del Cirko Psikaario.

El lunes, a las seis de la tarde se llevará a cabo un pasacalle ‘bajo el mar’ por las calles para acabar en la plaza Mayor, que se completará con el reparto de chucherías y con la disco móvil Funko super disco por Kamaru teatro.

Por último, el martes las citas se centran, en primer lugar, por la mañana, desde las once y media, en el juego ‘Memory de Pata Negra’ en la carpa de la plaza Mayor y por la tarde, desde las seis, se ofrecerá el espectáculo musical ‘Mar galáctico’ de Plama Producciones, durante el que se celebrará el concurso infantil de disfraces.