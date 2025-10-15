Guijuelo celebra el Día de la Mujer Rural

Guijuego ha celebrado este miércoles el Día Internacional de la Mujer Rural en Guijuelo con la Fundación Cepaim con el propósito de destacar y reivindicar la trascendencia del rol femenino en el desarrollo del medio rural. El acto contó con la participación de unas 35 personas, además de la presencia institucional de la concejala de Asociaciones, Sara García. El programa se estructuró en varias actividades a lo largo de la mañana. Se inició a las 10:00 h con la proyección del mediometraje titulado ‘137 hectáreas’. Esta obra cinematográfica se elige frecuentemente para estimular la reflexión y el debate sobre temas cruciales que afectan al campo, como la despoblación, el problema del relevo generacional y la posición de la mujer frente a la propiedad de la tierra y las actividades agrarias.

Tras la proyección, los participantes se trasladaron a la Sala Polivalente del consistorio guijuelense para participar en un café-tertulia. Este espacio de diálogo informal se concibió como un foro para el intercambio de experiencias personales y la discusión sobre los desafíos y las oportunidades que afrontan las mujeres que viven y trabajan en los pueblos. Finalmente, la jornada concluyó con una visita guiada al Museo de la Industria Chacinera de Guijuelo.

La celebración en Guijuelo se enmarca en las numerosas iniciativas que se llevan a cabo anualmente en esta fecha, respaldadas por instituciones y organizaciones como la Fundación Cepaim y la Diputación de Salamanca, con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres como motor esencial de la vida rural y de la lucha contra el despoblamiento.