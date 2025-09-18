Guijuelo celebra el Día de la Ruta de la Plata con actividades culturales y talleres para todas las edades

Inauguración de la exposición y más actividades por el Día de la Ruta de la Plata

Como cada 18 de septiembre, Guijuelo se ha sumado a la celebración del Día de la Ruta de la Plata, efeméride que recuerda el nacimiento del emperador romano Marco Ulpio Trajano, gran impulsor de la construcción de esta histórica vía. Con este motivo, el Ayuntamiento ha diseñado un variado programa de actividades que, según explicó la concejala de Turismo, Sandra Méndez, busca “acercar el legado cultural y patrimonial de la Vía de la Plata a vecinos y visitantes”.

El acto central ha sido la inauguración de la exposición “Paisajes en la Vía de la Plata”, instalada en el hall del Consistorio y abierta al público hasta el 20 de octubre. La muestra ofrece un recorrido visual por los territorios atravesados por la antigua calzada romana.

Durante toda la semana, el Centro Joven organiza tardes de juegos romanos, pensadas para que los más pequeños aprendan divirtiéndose. Además, el viernes 19 tendrá lugar la quinta edición del concurso virtual de puzzles “Conoce nuestro pasado en el Imperio Romano”, una propuesta online que une cultura y entretenimiento.

El programa se completará el domingo 28, con un taller de papiroflexia romana en el Museo de la Industria Chacinera, dirigido a escolares de 3º a 6º de Primaria.