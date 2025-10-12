Guijuelo celebra la fiesta de la Virgen del Pilar

Los vecinos de Guijuelo han acompañado a la Guardia Civil en la celebración del día de la Virgen del Pilar.

En los actos, que comenzaron con una eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y finalizó con un vino de honor, tomaron parte una representación de la Corporación municipal, encabezada por el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín.

Del mismo modo han participado alcaldes y representantes de municipios de la Comarca, así como unas 350 personas que compartieron esta jornada.