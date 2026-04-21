Guijuelo celebra las fiestas de San José Obrero con música, tradición y chocolatada solidaria
El barrio celebra dos días de actividades con música, actos religiosos y propuestas familiares
Las fiestas del barrio de San José Obrero de Guijuelo se celebrarán entre el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, con un programa que combina música, tradición y actividades para todas las edades.
El inicio será el jueves 30 a las 23:00 horas con la sesión del DJ Rubén Álvarez en la carpa festiva. El viernes 1 de mayo, jornada principal, comenzará a las 12:00 horas con la eucaristía en honor a San José Obrero y la posterior procesión por las calles del barrio, acompañada por el grupo folclórico El Torreón, seguida de un vino de honor.
Por la tarde, a las 16:30 horas, habrá hinchables y juegos tradicionales para el público familiar, y a las 19:00 horas se celebrará una chocolatada solidaria con un donativo de 2 euros destinado al barrio.
Según informa el Ayuntamiento los tickets para participar en la chocolatada pueden recogerse en el Ayuntamiento hasta el 30 de abril.
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