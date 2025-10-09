Guijuelo celebra un octubre lleno de cultura: teatro, literatura, Halloween y el 20º cumpleaños de la Ludoteca

El mes de octubre llega a Guijuelo cargado de propuestas culturales para todos los públicos. Desde el Ayuntamiento, a través del Centro Cultural y la Biblioteca Municipal, se ha diseñado una programación diversa que combina literatura, teatro, ciencia, creatividad y diversión bajo el lema de un octubre cultural para disfrutar en familia.

Hasta el 10 de octubre, los usuarios del Centro Cultural pueden visitar la exposición “Vivir en el espacio”, una propuesta divulgativa que invita a descubrir datos curiosos sobre el universo dentro de la Semana Mundial del Espacio.

La Biblioteca Municipal protagoniza buena parte de la agenda con la segunda edición del taller de lettering, la entrega de las Maletas Viajeras a los centros educativos y el arranque de una nueva temporada del programa literario QTC de Radio Guijuelo. Este espacio contará con la participación de las escritoras Leticia Sierra, el 9 de octubre, y Susana Hornos, el 23, además de un homenaje a Carmen Martín Gaite el día 15, que incluirá un taller creativo de haikus y una lectura en voz alta.

El teatro también regresa este mes al escenario del Centro Cultural, con la obra “Las mujeres que hay en mí”, a cargo de la compañía Teatronaos, dirigida al público joven y adulto.

La Ludoteca Ludoguay celebrará su 20º cumpleaños el martes 21 de octubre con una fiesta especial repleta de tarta, chuches y sorpresas para los más pequeños.

Y, como cierre del mes, no faltará la celebración más terrorífica: Halloween. Bajo el lema “The Haunted Culture”, el Centro Cultural acogerá actividades embrujadas del 28 al 30 de octubre, culminando el día 31 con una jornada muy especial titulada “¡Gritos y risas! ¡Mañana escalofriante!”, donde el miedo y la diversión irán de la mano.