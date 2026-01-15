Guijuelo celebra un partido solidario de fútbol sala y recauda casi 300€ para la AECC

El pasado mes de diciembre, Guijuelo acogió una nueva edición del partido solidario de fútbol sala, organizado por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento, en colaboración con la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil.

El encuentro tuvo lugar el 13 de diciembre en el pabellón municipal, y gracias a la recaudación de las entradas y las aportaciones de los vecinos en la urna instalada en el consistorio, se logró reunir un total de 283 euros. Esta cantidad fue entregada recientemente a la Junta Local de la AECC de Guijuelo.

Los organizadores han agradecido la participación y generosidad de los vecinos, mientras que desde la agrupación solidaria han subrayado que “granito a granito ayudamos a mucha gente, y las donaciones son siempre necesarias para continuar con nuestro trabajo”.