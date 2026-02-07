Guijuelo celebra su primera jornada matancera y se la dedicada al Gremio Chacinero

El municipio de Guijuelo continúa inmerso en la celebración de sus tradicionales propuestas matanceras. Este sábado, 7 de febrero, ha celebrado su primera matanza de la jornada que, en este caso, ha estado dedicada al Gremio Chacinero.

Así, la plaza de Castilla y León ha revivido el proceso del despiezado del cerdo a cargo de los matarifes. Los elegidos matanceros de honor han sido Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola y pregonero el pasado viernes del pregón, Ricardo Arambarri, CEO de Vintae Salva Ballesta, presidente de Leyendas de España, exfutbolista y entrenador español y el exfutbolista y entrenador y Patxi Salinas. El periodista Juan Gato ha hecho las veces de maestro de ceremonias.

Tras esta primer matanza, que ha resultado en una jornada cargada de tradición, se ha procedido a la degustación de una matanza con fines solidarios, así como a una comida.