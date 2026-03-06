Guijuelo celebra su X Gala del Deporte con la entrega de premios encabezada por el piloto Lorenzo Santolino

Lorenzo Santolino en la entrega de premios de la X Gala del Deporte en Guijuelo

Guijuelo ha celebrado este viernes su X Gala del Deporte, donde ha entregado los premios a los mejores deportistas de 2025. Un acto encabezado por el piloto de Sherco, Lorenzo Santolino.

Han sido más de 500 las personas que se han reunido en este evento, celebrado en el Pabellón Municipal, que ha realizado un homenaje a los clubs y deportistas de Guijuelo y en la que han estado presentes el alcalde, Roberto Martín, el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández y la concejala de Juventud, Sara García en representación del Consistorio.

El acto ha contado con la puesta en escena del baile de las integrantes del C.D. La Luna y la música del grupo Gloria.

Los premiados han sido:

Mejor deportista femenino NOVEL 2025… Diana González (CEP Pádel)

Mejor deportista masculino NOVEL 2025… Marcos del Bosque (Club Atletismo Guijuelo)

Mejor equipo NOVEL 2025…Equipo Alevín Mixto Club Atletismo Guijuelo formado por: Marcos del Bosque, Martín Prieto, Pablo Díaz y David Rodríguez.

Mejor deportista femenino CANTERA 2025… Irene Fidalgo (Club Rítmica Kairos)

Mejor deportista masculino CANTERA 2025… Jaime Merino (X-Treme In Line Guijuelo)

Mejor equipo CANTERA 2025…Equipo Cadete del Alhambra de Guijuelo FS.

Mejor deportista femenino VETERANO 2025… Bibiana Sánchez (Club de petanca Villares de la Reina)

Mejor deportista masculino VETERANO 2025… Kike Nieto (CD La Luna)

Mejor Técnico 2025…Equipo técnico del Club Atletismo de Guijuelo formado por: Miguel Alejandro, Adrián Sánchez, Carolina Rodríguez y Marcos Vega.

Premio Colaborador: José Antonio García SL

Premio Trayectoria: Fernando Parra (Ciclismo)

Mención especial: Mario Rodríguez (Club guijuelense de tenis y pádel)

Mención especial: José Antonio Hernández (Atletismo)

Mejor deportista femenino ABSOLUTO 2025… Daniella Sánchez (CD La Luna)

Mejor deportista masculino ABSOLUTO 2025… Lorenzo Santolino(Sherco)

