Guijuelo celebra la X Jamountain Bike: más de 200 ciclistas recaudan 3.000 euros
Los participantes disfrutaron de recorridos de 32 y 50 kilómetros y culminaron la jornada con una paella y degustación de jamón del municipio en el Parque de la Dehesa
El Parque de la Dehesa de Guijuelo ha sido el punto neurálgico de la décima edición de la Jamountain Bike, una cita que ha reunido a más de 200 ciclistas para pedalear por una causa solidaria en la mañana de este domingo.
La prueba de montaña ofreció a los participantes dos recorridos, de 32 y 50 kilómetros, poniendo a prueba la resistencia de los deportistas. Al finalizar, el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, fue el encargado de entregar los premios a los mejor clasificados.
El aspecto más destacado de la jornada fue su carácter benéfico: la recaudación total de esta edición, que ascendió a 3.000€, se ha donado íntegramente a Aspace (Asociación de ayuda a las personas con parálisis cerebral y a sus familias). Tras el esfuerzo físico, los ciclistas pudieron disfrutar de una merecida recompensa en un ambiente festivo y de camaradería, con una gran paella y la degustación del producto estrella de la localidad, el Jamón de Guijuelo.
Los participantes interesados en conseguir el maillot conmemorativo de la X Jamountain Bike aún tienen plazo para reservarlo, a un precio de 20€, hasta el próximo 3 de octubre.
