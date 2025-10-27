Guijuelo celebra la XIII edición de la carrera popular Jamón Veloz con una marcha solidaria en homenaje a Gema Merino

La Plaza Mayor de Guijuelo volverá a convertirse en el epicentro del deporte local el próximo domingo 23 de noviembre con la celebración de la XIII edición de la carrera popular Jamón Veloz. El evento, organizado por el Club Deportivo Atletismo Guijuelo en colaboración con el Ayuntamiento, fue presentado este martes por el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, el coordinador del área, Melchor Herráez, y el presidente del club de atletismo, Santiago del Bosque.

Como principal novedad, esta edición incorpora una Marcha Solidaria con un coste de inscripción de 5 euros, dedicada a la memoria de Gema Merino, exmiembro de la Junta Directiva del Club de Atletismo Guijuelo. Además, se habilitará el llamado Dorsal 0 para permitir la participación de quienes deseen colaborar sin tomar parte en la prueba. Toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Las pruebas infantiles comenzarán a las 11:00 horas en la propia Plaza Mayor, con recorridos adaptados por edades. Por su parte, la carrera absoluta dará comienzo a las 12:00 horas y recorrerá 4.000 metros por las calles del centro de la localidad. La Jamón Veloz forma parte del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca en su categoría Verde.

Los dorsales podrán retirarse de 9:00 a 10:30 horas el mismo día de la prueba. La inscripción cuesta 5 euros para adultos (a partir de 17 años) y 2 euros para menores. Todos los participantes recibirán un detalle y podrán disfrutar, al finalizar, de chocolate caliente y sorteos de regalos. Las inscripciones están abiertas en atletismosalmantino.org hasta el 20 de noviembre y de forma presencial en el Pabellón Municipal hasta el día 18. También se habilitan inscripciones para la Marcha Solidaria en el Ayuntamiento de Guijuelo.