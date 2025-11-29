Guijuelo cierra la X Gala Benéfica con una comida solidaria a favor de la AECC

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Guijuelo, junto al alcalde del municipio, Roberto Martín, presidieron este sábado la tercera y última de las comidas solidarias incluidas en la X Gala Benéfica 2025.

El presidente provincial de la AECC, Ángel Losada, también se acercó a Guijuelo para participar en la jornada, destacando la importancia del apoyo local: “Sin la colaboración de los guijuelenses, muchas actividades que afectan directamente a las personas que padecen la enfermedad no podrían llevarse a cabo”, afirmó.

La iniciativa tiene como objetivo principal recaudar fondos para la investigación del cáncer y fomentar la concienciación en la comunidad, consolidando a Guijuelo como un municipio comprometido con la solidaridad y la lucha contra esta enfermedad.