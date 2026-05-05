Guijuelo cifra en más de 2 millones de euros el impacto de la Feria de Industria Cárnica

Guijuelo ha cifrado en más de 2 millones de euros el impacto económico global que generará la próxima edición de la Feria de la Industria Cárnica en Guijuelo, entre la actividad comercial que se desarrolla durante la misma y el impacto en el sector servicios asociado durante el evento, incluyendo la repercusión en la hostelería, restauración, logística y empleabilidad para la feria que se cifra en unas 50 personas. La FIC tendrá lugar este año del 2 al 5 de junio, una cita consolidada y de referencia nacional en el sector cárnico, la innovación y como motor económico en el sector de la industria.

En cuanto a la participación en la edición de 2026 se esperan unas 120 empresas expositoras y la visita de entre 15.000 y 18.000 profesionales.

Por otro lado, y a nivel estratégico, la Feria de la Industria Cárnica desempeña un papel clave en la proyección nacional e internacional de Guijuelo, facilita contactos profesionales y oportunidades de negocio que, según estimaciones, podrían traducirse en operaciones comerciales superiores a los 15 millones de euros anuales derivadas de relaciones generadas en la feria.