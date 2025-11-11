Guijuelo convoca su concurso solidario de adornos de Navidad para apoyar la investigación del Síndrome de Turner

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo ha lanzado una nueva edición del concurso solidario de adornos de árbol de Navidad. La iniciativa destinará la recaudación íntegra a la asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca, Astas CyL.

El Síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta a las mujeres por la ausencia parcial o total de un cromosoma X, causando problemas de salud como baja estatura, falta de desarrollo ovárico y defectos cardíacos.

El concurso, abierto a particulares, centros escolares, asociaciones y grupos, tiene como tema principal la Navidad y el adorno para el árbol. Los participantes deberán presentar un mínimo de 3 y un máximo de 5 obras, las cuales obligatoriamente deben incorporar el logotipo de la asociación (disponible en la web municipal) y un sistema para ser colgadas.

El plazo de presentación de los adornos comenzará el 17 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre. Posteriormente, las obras se expondrán en el Centro Cultural del 15 al 30 de diciembre, periodo durante el cual el público podrá adquirirlas, contribuyendo directamente a la investigación del Síndrome de Turner.

Se otorgarán tres premios a los mejores adornos, consistentes en productos locales y de la comarca, donados por empresas de la zona, cuya participación solidaria es crucial para la iniciativa. Además de la compra de adornos, los ciudadanos también podrán colaborar con la asociación adquiriendo otros productos disponibles en el Centro Cultural, como fundas de gafas, pulseras y separadores.