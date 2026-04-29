Guijuelo convoca una nueva edición de los cursos de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y Necesidades Educativas

El Ayuntamiento de Guijuelo ha anunciado que las inscripciones estarán abiertas las inscripciones para participar en el curso Monitor de Ocio y Tiempo Libre con titulación oficial expedida por la Junta de CyL e impartido por la Escuela de Animación Juvenil y de Tiempo Libre B.612 estarán abiertas hasta el 15 de junio

Las clases presenciales se llevarán a cabo los días 20, 21, 27, 28, 29 y 30 de junio, además del 5 de julio.

La formación se llevará a cabo en el Centro Joven de Guijuelo y contará también con clases online a través de una plataforma que estará abierta desde el 15 de junio y hasta el 4 de julio.

Los requisitos que cada participante debe completar son tener 18 años al comienzo del curso y contar con alguna de estas titulaciones: ESO o equivalente o certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualquier familia.

Por último, el coste total del curso es de 205€ para los empadronados en Guijuelo y que realicen las prácticas en el Centro Joven y el precio para el resto es de 225€.

Información e inscripciones en Guijuelo Joven por teléfono en el 679 21 06 90 y por mail en joven@guijuelo.es

Por otro lado, y también este mes de junio se impartirá, como novedad en Guijuelo, el Curso necesidades educativas. Una titulación oficial homologada por la Junta de Castilla y León de 100 horas en la que podrán participar todos aquellos que ya cuenten con el título de formador de ocio y tiempo libre.