Guijuelo se corona campeón del reciclaje: premiado por recoger más de 300 kilos de pilas en la Vuelta Ciclista a España

La Fundación Ecopilas ha distinguido oficialmente a Guijuelo como la localidad ganadora del concurso nacional de recogida de pilas ‘Reciclar tiene premio seguro’. Este certamen, de gran calado medioambiental, se organiza anualmente coincidiendo con las ciudades que albergan salidas o llegadas de etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Un éxito colectivo: 343 kilos de residuos

El municipio ha logrado alzarse con el primer puesto tras una movilización ciudadana ejemplar. En total, los guijuelenses reciclaron 343 kilos de pilas durante la celebración de la etapa 19 de la ronda ciclista, en la que Guijuelo ejerció como meta. Esta cifra récord demuestra el compromiso de la localidad con la sostenibilidad y la gestión de residuos peligrosos.

El presidente de Ecopilas, José Pérez, junto a Julio Lema, director de marketing y eventos de la fundación, han visitado el municipio para agradecer personalmente la implicación y colaboración en esta campaña. Ambos destacaron que el éxito de Guijuelo sirve como referente para otras localidades en futuras ediciones. Desde el consistorio, los concejales Jesús Manuel Hernández (Deportes) y Laura Martín (Medio Ambiente) han subrayado la solidaridad de los guijuelenses en cualquiera de las citas que se plantean en el municipio.

Como consecuencia directa de esta gran respuesta y con el objetivo de fomentar este hábito sostenible, el Ayuntamiento ha anunciado que se instalarán nuevos puntos de recogida de pilas usadas en diferentes zonas del municipio, facilitando así que los vecinos puedan seguir reciclando de manera cómoda y eficiente.