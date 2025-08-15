Guijuelo corona a su Reina de las Fiestas
El acto, celebrado este jueves en la Plaza Mayor, marca una de las fechas más importantes de las fiestas
Guijuelo vivió este jueves 14 de agosto uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales: la coronación de la Reina de las Fiestas y la presentación de su Corte de Honor. El acto, que comenzó a las 22:30 horas en la Plaza Mayor, reunió a vecinos y visitantes en un ambiente cargado de emoción y tradición.
La ceremonia, organizada por el Ayuntamiento de Guijuelo, fue el pistoletazo de salida de un programa festivo que se prolongará durante varios días con actividades para todos los públicos. La Reina y su Corte, representantes de la juventud local, recibieron el reconocimiento de la localidad en un escenario engalanado para la ocasión y acompañadas por las autoridades municipales.
Tras la coronación, la noche continuó con música y espectáculos que llenaron de vida el centro del municipio. Las fiestas de agosto en Guijuelo, conocidas por su carácter popular y participativo, vuelven a convertirse en un punto de encuentro para guijuelenses y visitantes, reforzando el vínculo de la localidad con sus costumbres y su identidad festiva
