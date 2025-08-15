Guijuelo corona a su Reina de las Fiestas

Guijuelo vivió este jueves 14 de agosto uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales: la coronación de la Reina de las Fiestas y la presentación de su Corte de Honor. El acto, que comenzó a las 22:30 horas en la Plaza Mayor, reunió a vecinos y visitantes en un ambiente cargado de emoción y tradición.

La ceremonia, organizada por el Ayuntamiento de Guijuelo, fue el pistoletazo de salida de un programa festivo que se prolongará durante varios días con actividades para todos los públicos. La Reina y su Corte, representantes de la juventud local, recibieron el reconocimiento de la localidad en un escenario engalanado para la ocasión y acompañadas por las autoridades municipales.

Corte de Honor de la Reina de Guijuelo

Tras la coronación, la noche continuó con música y espectáculos que llenaron de vida el centro del municipio. Las fiestas de agosto en Guijuelo, conocidas por su carácter popular y participativo, vuelven a convertirse en un punto de encuentro para guijuelenses y visitantes, reforzando el vínculo de la localidad con sus costumbres y su identidad festiva