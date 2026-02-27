Guijuelo da el pistoletazo de salida a la VIII Feria Gastronómica

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha inaugurado la VIII Feria Gastronómica durante la tarde de este viernes, 27 de febrero, en la Carpa Municipal de la Plaza Mayor. El acto ha contado con la presencia de la edil de Pinhel, Daniela Capelo, entre otros miembros de la corporación del ayuntamiento luso.

Como en ediciones pasadas, la inauguración ha servido de excusa para celebrar el concurso culinario 'Del cerdo hasta los andares'. Rebeca Rodríguez se ha alzado como ganadora con su propuesta 'Macaron Ibérico', que ha recibido 86 puntos del jurado. El podio lo han completado María José Hernández, con 'Cornetes ibéricos', y Rebeca María Antonia Díaz, con 'Rabitos picantones'.

Además, el chef David Monaguillo y los alumnos de la Escuela de Hostelería de Salamanca han ofrecido una degustación de pastrami ibérico y oreja frita con salsa rosa, crema de coliflor y calabaza. Elaboraciones que darán paso a los quesos, mermeladas, miel, dulces y vinos que los visitantes podrán probar a lo largo de este fin de semana.