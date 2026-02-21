Guijuelo dedica su jornada de Matanza nocturna a la hostelería

El municipio salamantino Guijuelo sigue inmerso en la celebración de sus tradicionales jornadas matanceras. En esta ocasión, la jornada de este sábado 21 de febrero, ha incluido una cita de lo más especial: su matanza nocturna.

Esta jornada ha incluido tanto el sacrificio como el despiezado del cerdo, así como su pregón ha dado comienzo a las 19.00 horas de la tarde. El periodista Javier Gallego ha ejercidio como maestro de ceremonias, mientras que Carlos Santos, también periodista, ha sido el director de dicha mantanza.

Además, esta velada ha destacado como matanceros de honor a Cristian y Jonatan Ojeda y José Ángel Sánchez, del sector hostelero y Álvaro Nieto, director de The Objective. De hecho, la propia matanza ha estado dedicada a la hostelería.

Alrededor de las 20:00 horas se ha dado paso a una degustación de la matanza que, como todas las jornadas anteriores, ha tenido carácter solidario.

Esta matanza nocturna se suma, en la programación del sábado, al encuentro de tamborileros ‘Alberto Vela’ organizado por el grupo folclórico El Torreón que se celebró durante la mañana.