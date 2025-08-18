Guijuelo se despierta con sabor a fiesta: el desayuno llena de música y peñas la Plaza de Toros

Las fiestas patronales de Guijuelo han continuado en la mañana de este lunes con uno de sus actos más multitudinarios: el tradicional Desayuno de Fiestas. Desde las 8:30 de la mañana, la Plaza de Toros se ha convertido en el punto de encuentro de los vecinos y curiosos, que han acudido al ritmo de la charanga para dar sabor a la mañana de este lunes.

Desayuno de fiestas Guijuelo

Con el sonido inconfundible de los metales, la música de la charanga ha acompañado a los asistentes, creando una atmósfera festiva que ha contagiado a todos. Los aledaños del coso taurino se ha llenado de colorido gracias a la presencia de las peñas, que, con sus camisetas distintivas, han puesto la nota más animada y llamativa al evento.

El Desayuno de Fiestas se consolida como un acto central dentro del programa festivo y lejos de ser un simple encuentro matutino, es una cita obligada para disfrutar de la compañía, la música y la tradición en el corazón de las celebraciones patronales.