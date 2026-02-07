Guijuelo despliega una intensa agenda cultural para febrero con literatura, robótica y solidaridad

La programación cultural para este mes de febrero llega cargada de propuestas que abarcan desde el aprendizaje tecnológico hasta la solidaridad y el fomento de la lectura. Entre las citas más destacadas se encuentra el recital solidario de tunas a beneficio de la Comarcal de Manos Unidas, que tendrá lugar el viernes 20. Este evento se celebra con motivo del Día Internacional de Manos Unidas y busca aunar la música tradicional con el apoyo a causas sociales. Además, el ambiente festivo del Carnaval marcará gran parte de las actividades del mes, llenando de colorido y animación las calles y centros municipales.

En el ámbito de la formación y las nuevas tecnologías, el calendario ofrece oportunidades para todas las edades. Durante los días 9, 10 y 11, se impartirá el taller ‘Windows, aprende a manejarte’, diseñado para mejorar las competencias digitales de los vecinos, mientras que el interés por la tecnología más avanzada llegará los días 16 y 17 con las sesiones de ‘Iniciación a la robótica’. Por otro lado, la celebración del Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero contará con un taller creativo gratuito en el Centro Cultural, una actividad abierta a todos los públicos que invita a la participación vecinal a través de las manualidades.

La literatura será otra de las grandes protagonistas con diversas citas de relevancia. El programa ‘Qué Te Cuentas’ (QTC) recibirá a Miguel Alcantud el día 11 y a Laura Ferrero el 12, permitiendo a los lectores acercarse de primera mano a sus obras. Como broche final al mes, el sábado 28 se celebrará el encuentro ‘Un café literario con Ángela Banzas y Toni Monserrat’ en la Biblioteca Municipal. Para asistir a esta última actividad es imprescindible recoger una invitación previa en las mismas instalaciones de la biblioteca, las cuales estarán disponibles para el público del 23 al 27 de febrero.