Guijuelo despliega una intensa agenda cultural para febrero con literatura, robótica y solidaridad
Entre las citas más destacadas se encuentra el recital solidario de tunas a beneficio de la Comarcal de Manos Unidas, que tendrá lugar el viernes 20
La programación cultural para este mes de febrero llega cargada de propuestas que abarcan desde el aprendizaje tecnológico hasta la solidaridad y el fomento de la lectura. Entre las citas más destacadas se encuentra el recital solidario de tunas a beneficio de la Comarcal de Manos Unidas, que tendrá lugar el viernes 20. Este evento se celebra con motivo del Día Internacional de Manos Unidas y busca aunar la música tradicional con el apoyo a causas sociales. Además, el ambiente festivo del Carnaval marcará gran parte de las actividades del mes, llenando de colorido y animación las calles y centros municipales.
En el ámbito de la formación y las nuevas tecnologías, el calendario ofrece oportunidades para todas las edades. Durante los días 9, 10 y 11, se impartirá el taller ‘Windows, aprende a manejarte’, diseñado para mejorar las competencias digitales de los vecinos, mientras que el interés por la tecnología más avanzada llegará los días 16 y 17 con las sesiones de ‘Iniciación a la robótica’. Por otro lado, la celebración del Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero contará con un taller creativo gratuito en el Centro Cultural, una actividad abierta a todos los públicos que invita a la participación vecinal a través de las manualidades.
La literatura será otra de las grandes protagonistas con diversas citas de relevancia. El programa ‘Qué Te Cuentas’ (QTC) recibirá a Miguel Alcantud el día 11 y a Laura Ferrero el 12, permitiendo a los lectores acercarse de primera mano a sus obras. Como broche final al mes, el sábado 28 se celebrará el encuentro ‘Un café literario con Ángela Banzas y Toni Monserrat’ en la Biblioteca Municipal. Para asistir a esta última actividad es imprescindible recoger una invitación previa en las mismas instalaciones de la biblioteca, las cuales estarán disponibles para el público del 23 al 27 de febrero.
